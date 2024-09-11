بالأسعار، طرح جديد للأراضى للتخصيص الفوري

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بمدن الصعيد.

وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري سكني بمساحة 1379 مترا بسعر 17310 جنيها وأرض تجاري سكني بمساحة 1379 مترا بسعر 17310 جنيهات وأرض تعليمي بمساحة 918 مترا بسعر 3500 جنيها، وأرض بنشاط صيانة سيارات بمساحة 750 مترا بسعر 4010 جنيهات.

وأعلنت وزارة الإسكان تفاصيل طرح جديد للوحدات التجارية والخدمية للبيع بالمزاد.

وتطرح بمدينة القاهرة الجديدة، 14 محلًّا تجاريًّا وصيدليتين بالسوق التجارية بكل من مشروع ("جنة " / دار مصر"الأندلس" المرحلة الثانية) بالمدينة، للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الإثنين الموافق 16 /9 /2024.

ويتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية القاهرة الجديدة وأنه يمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين.