الخميس 12 سبتمبر 2024
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رياضة

جلسة استشفاء بعد نهاية مران الزمالك الأول بكينيا

الزمالك
الزمالك

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة استشفاء بمقر فندق الإقامة بالعاصمة الكينية نيروبي عقب انتهاء مران اليوم الخميس.

وكان فريق الزمالك خاض مرانه الأول عصر اليوم الخميس بنيروبي، على ملعب " بوليس ساكو"  ، بعدما وصلت البعثة إلى كينيا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.

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