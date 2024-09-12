تقارير إعلامية: إصابة 5 أشخاص في انفجار سيارة بالقرب من سوق بإسرائيل
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن سيارة انفجرت فى مدينة الرملة المحتلة، بالقرب من سوق تجارى، أدى إلى إصابة 5 من المارة الإسرائيليين بجروح بين طفيفة ومتوسطة.
انفجار سيارة في إسرائيل
ونقلت التقارير عن نجمة داوود الحمراء قولها:"إن السيارة المشتعلة لم يكن بها أحد، كما اشتعلت النيران فى متجرين، وتعمل فرق الإطفاء فى مكان الحادث".
وباشرت شرطة الرملة التحقيق بعد تلقى بلاغ بخصوص الانفجار الذى وقع فى شارع هرتزل بالقرب من سوق الرملة، وبدأت شرطة الاحتلال الإسرائيلى فحص بقايا السيارة ومسح مكان الحادث، ويجرى الآن التحقيق فى الحادث.
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