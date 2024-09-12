الخميس 12 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يسحب قواته بالكامل من مخيم طولكرم بالضفة الغربية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب كامل قواته من مخيم طولكرم بـ الضفة الغربية بعد عملية عسكرية موسعة.

انسحاب جيش الاحتلال بالكامل من مخيم طولكرم

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا بينهم امرأتان وطفل وأسرى سابقون في الضفة الغربية.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن مجموع الاعتقالات التي نفذها الاحتلال بالضفة بلغ 10,200 حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر.

نتنياهو يزور قاعدة رامات ديفيد الجوية

وفي سياق متصل، زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، أن تل أبيب مستعدة لأي سيناريو في الدفاع أو الهجوم ضد التهديدات القريبة والبعيدة.

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جيش الاحتلال طولكرم الضفة الغربية مخيم طولكرم

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