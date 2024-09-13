الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أرتيتا يواصل رحلته مع آرسنال حتى 2027.. خليفة جوارديولا حصد 3 ألقاب مع الجانرز.. ويسعى للحلم الأكبر بالتتويج بالدوري الإنجليزي

أرتيتا، فيتو
أرتيتا، فيتو

قام الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال، بتمديد عقده مع الجانرز، ليستمر مع الفريق بعدما كان من المقرر أن ينتهي عقده السابق في نهاية هذا الموسم الحالي وتحديدا في 30 يونيو 2025.

مسيرة ميكيل أرتيتا التدريبية

وترك أرتيتا منصبه مدربًا مساعدًا لمواطنه بيب جوارديولا في مانشستر سيتي عام 2019، حيث أبرم عقدًا مع آرسنال حتى 2025، ليخوض أول تجربة في مسيرته في منصب المدربًا الأول، وبعد 5 سنوات يمكن وصف أرتيتا بالمدرب صاحب المشروع الناجح.

وأعلن النادي تمديد تعاقد مدربه، ليؤكد ما أوردته شبكة "ذا أثلتيك" البريطانية، في وقت سابق، عن أن ميكيل أرتيتا وافق على تجديد عقده مع آرسنال، ليظل في ملعب "الإمارات" حتى 30 يونيو 2027.

أرقام وبطولات أرتيتا مع آرسنال

وكان أرتيتا له دور محوري في تطور مشروع النادي منذ أن حل محل أوناي إيمري مديرًا فنيًا في أواخر عام 2019، وأعاد أحياء آرسنال من جديد، إذ بنى فريقًا اقترب للغاية من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين.

وحقق المدرب الإسباني نتائج إيجابية للغاية مع الجانرز، وفي مارس، سجل المدرب البالغ من العمر 42 عامًا فوزه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز مدربًا، وذلك خلال 169 مباراة، حيث وصل إلى هذا الرقم أسرع بعشر مباريات من مدرب آرسنال السابق أرسين فينجر، ويحمل بيب جوارديولا الرقم القياسي كأسرع مدرب حقق 100 فوزًا في البريميرليج، حيث حقق هذا الرقم في 134 مباراة.

وفاز الجانرز مع مدربه الحالي بكأس الاتحاد الإنجليزي 2020 وعاد معه إلى دوري أبطال أوروبا في عام 2023 بعد غياب دام سبع سنوات، وذلك بفضل احتلاله المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف مانشستر سيتي.

 

وسيستمر أرتيتا في منصبه حتى عام 2027 بموجب العقد الجديد، وهو ما يعني بقاءه لمدة ثماني سنوات في منصبه، حيث يسعى بقوة لاستعادة أمجاده من جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى رجال المدرب ميكيل أرتيتا لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن خزائن الفريق مُنذ 14 عامًا أيضًا، حيث كانت آخر مرة توج فيها النادي باللقب في موسم 2004-2005، ومُنذ ذلك الحين لم يصعد لمنصات التتويج في البريميرليج، علمًا بأنه كان قريبًا من ذلك في مواسم (2015-16)، (2022-23)، و(2023-24).

يُذكر أن أرتيتا المولود في مدينة سان سيباستيان بإقليم الباسك، تمكن من حصد 3 ألقاب مع آرسنال منذ وصوله، وهي كأس الدرع الخيرية مرتين في عامي 2021 و2023، وكأس الاتحاد الإنجليزي في نسخة 2020.

وخاض مع الفريق حتى الآن 234 مباراة في مختلف المنافسات، حقق خلالها الفوز في 142 لقاء، وتعادل في 35، وتلقى الخسارة في 57 مباراة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

ميكيل أرتيتا أرسنال أرتيتا مانشستر سيتي الجانرز

مواد متعلقة

نجم أرسنال: محمد صلاح يرغب في البقاء مع ليفربول لهذا السبب

ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مدافع آرسنال

أرتيتا يرفض رحيل لاعب أرسنال إلى جالطة سراي

الدوري الإنجليزي، حارس آرسنال على أعتاب ساوثهامبتون

الأكثر قراءة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

بعد مقتل 6 رهائن، الليكود يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية في استطلاع رأي

قانون الإجراءات الجنائية أول تشريع يقره البرلمان في دور الانعقاد الأخير

تجدد أزمة الزوجة المتهمة بالتعدي على حماتها في الشرقية، ومحامي نداء: الزوج خدعنا وهرب

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات أبطال إفريقيا والديربي السعودي

رضا البحراوي يتصدر تريند يوتيوب بـ"خلصت ليه يا قلم" (فيديو)

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، سرقة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء مؤتمر لمكافحة السرقة أمام كبار الضباط

المحظوظون في الأرض، كريستيانو رونالدو يصل إلى مليار متابع رسميا (صورة)

محذرا من زلازل، خبير جيولوجيا يحلل فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين

بشكل مفاجئ، وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عاما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل التبكير لصلاة الجمعة كما ورد في السنة النبوية

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية