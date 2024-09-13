أرتيتا يواصل رحلته مع آرسنال حتى 2027.. خليفة جوارديولا حصد 3 ألقاب مع الجانرز.. ويسعى للحلم الأكبر بالتتويج بالدوري الإنجليزي

قام الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال، بتمديد عقده مع الجانرز، ليستمر مع الفريق بعدما كان من المقرر أن ينتهي عقده السابق في نهاية هذا الموسم الحالي وتحديدا في 30 يونيو 2025.

مسيرة ميكيل أرتيتا التدريبية

وترك أرتيتا منصبه مدربًا مساعدًا لمواطنه بيب جوارديولا في مانشستر سيتي عام 2019، حيث أبرم عقدًا مع آرسنال حتى 2025، ليخوض أول تجربة في مسيرته في منصب المدربًا الأول، وبعد 5 سنوات يمكن وصف أرتيتا بالمدرب صاحب المشروع الناجح.

وأعلن النادي تمديد تعاقد مدربه، ليؤكد ما أوردته شبكة "ذا أثلتيك" البريطانية، في وقت سابق، عن أن ميكيل أرتيتا وافق على تجديد عقده مع آرسنال، ليظل في ملعب "الإمارات" حتى 30 يونيو 2027.

أرقام وبطولات أرتيتا مع آرسنال

وكان أرتيتا له دور محوري في تطور مشروع النادي منذ أن حل محل أوناي إيمري مديرًا فنيًا في أواخر عام 2019، وأعاد أحياء آرسنال من جديد، إذ بنى فريقًا اقترب للغاية من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين.

وحقق المدرب الإسباني نتائج إيجابية للغاية مع الجانرز، وفي مارس، سجل المدرب البالغ من العمر 42 عامًا فوزه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز مدربًا، وذلك خلال 169 مباراة، حيث وصل إلى هذا الرقم أسرع بعشر مباريات من مدرب آرسنال السابق أرسين فينجر، ويحمل بيب جوارديولا الرقم القياسي كأسرع مدرب حقق 100 فوزًا في البريميرليج، حيث حقق هذا الرقم في 134 مباراة.

وفاز الجانرز مع مدربه الحالي بكأس الاتحاد الإنجليزي 2020 وعاد معه إلى دوري أبطال أوروبا في عام 2023 بعد غياب دام سبع سنوات، وذلك بفضل احتلاله المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف مانشستر سيتي.

وسيستمر أرتيتا في منصبه حتى عام 2027 بموجب العقد الجديد، وهو ما يعني بقاءه لمدة ثماني سنوات في منصبه، حيث يسعى بقوة لاستعادة أمجاده من جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى رجال المدرب ميكيل أرتيتا لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن خزائن الفريق مُنذ 14 عامًا أيضًا، حيث كانت آخر مرة توج فيها النادي باللقب في موسم 2004-2005، ومُنذ ذلك الحين لم يصعد لمنصات التتويج في البريميرليج، علمًا بأنه كان قريبًا من ذلك في مواسم (2015-16)، (2022-23)، و(2023-24).

يُذكر أن أرتيتا المولود في مدينة سان سيباستيان بإقليم الباسك، تمكن من حصد 3 ألقاب مع آرسنال منذ وصوله، وهي كأس الدرع الخيرية مرتين في عامي 2021 و2023، وكأس الاتحاد الإنجليزي في نسخة 2020.

وخاض مع الفريق حتى الآن 234 مباراة في مختلف المنافسات، حقق خلالها الفوز في 142 لقاء، وتعادل في 35، وتلقى الخسارة في 57 مباراة.

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