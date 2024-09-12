أرتيتا يوقع عقدا جديدا مع آرسنال رسميا

وقع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عقدًا جديدًا، لمدة 3 سنوات، يستمر من خلاله مع النادي حتى صيف العام 2027.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد الإسباني في نهاية الموسم، واختار الإعلان عن تجديد العقد، قبل مباراة ديربي شمال لندن أمام توتنهام مساء الأحد المقبل، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات أرتيتا

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أشعر بالفخر والحماس الشديد وأتطلع إلى ما سيأتي بعد ذلك".



وأضاف: "أشعر بأنني محظوظ كثيرا للعمل كل يوم مع أشخاص جيدين مع الطموح الذي لدينا هنا، أشعر بالإلهام الشديد والتحدي والدعم وأريد أن أفعل أكثر بكثير مما فعلناه معًا بالفعل".

واستلم أرتيتا منصبه كمدرب لآرسنال، في ديسمبر العام 2019، خلفا لمواطنه أوناي إيمري، وقاد الفريق للفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الموسم 2019-2020.

واحتل آرسنال المركز الثاني خلف مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسمين الماضيين، حيث يحاول المدرب البالغ من العمر 42 عامًا، قيادة النادي إلى لقبه الأول في الدوري منذ الموسم 2003-2004.

وقال جوش كرونكي الرئيس المشارك لنادي آرسنال: "ميكيل هو مدرب ديناميكي وعاطفي، لا يلين في السعي لتحقيق التميز، لديه فهم عميق لقيم آرسنال، ومنذ انضمامه إلينا كمدير فني في ديسمبر 2019، أخذ الفريق إلى مستوى آخر على طريقة آرسنال".

من جهته، أكد المدير الرياضي لآرسنال إيدو، أن عقد أرتيتا أعطى النادي "الاستقرار والتوجه الواضح بينما نهدف إلى آفاق جديدة".