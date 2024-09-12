تدريبات فنية في مران الزمالك، وتعليمات خاصة من جوميز لـ شحاتة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية في وسط الملعب بمشاركة حارس مرمى واحد فقط، خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب "بوليس ساكو" في كينيا، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك بتقسيم لاعبيه لثلاث مجموعات، لخوض تقسيمة فنية، قام خلالها بتنفيذ بعض الجمل الفنية التي قام بشرحها للاعبين في محاضرة فنية، والاعتماد على اللعب من لمسة واحدة في بناء الهجمة.

تعليمات خاصة من جوميز لـ شحاتة

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منح محمد شحاتة لاعب الوسط بعض التعليمات خلال التقسيمة الفنية في مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب "بوليس ساكو" في كينيا، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت التقسيمة الفنية تعليمات خاصة من المدير الفني لشحاتة، في بعض الأمور الفنية والخاصة بمهام مركزه.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.