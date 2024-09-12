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رياضة

البولندي ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة يصل القاهرة (صور)

وصول ميشالاك
وصول ميشالاك

وصل البولندي ميشالاك، جناح نادي أحد السعودي، إلى القاهرة قادما من السعودية من أجل الانضمام لنادي الزمالك والخضوع للكشف الطبي قبل الإعلان عن الصفقة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الثالثة عصر اليوم، على ملعب الشرطة في كينيا استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني، المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام بالعاصمة نيروبي.

 ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا، واستغرقت رحلة الطيران حوالي 5 ساعات للوصول إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا –  زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم "إيشو" -  أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.
جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام باستاد القاهرة الدولي يوم ٢٠ سبتمبر الجاري.

 

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أحمد خالد حسانين ادارة نادي الزمالك الإنضمام لنادي الزمالك الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك

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