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رياضة

أحمد خالد حسانين يزور تدريبات الزمالك بكينيا ومران خفيف للاعبين

أحمد خالد حسانين
أحمد خالد حسانين

 حرص أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بكينيا، على مؤازرة اللاعبين في المران الأول الذي أقيم عصر اليوم الخميس في نيروبي.


وعقد عضو المجلس  جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق قبل انطلاق المران الأول للأبيض في كينيا..
وناقش رئيس بعثة الزمالك، المدير الفني في بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة، وحرص على تلبية كافة احتياجاته وتذليل كافة العقبات، قبل مواجهة الشرطة الكيني..


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خفيفة في بداية مران اليوم الخميس الذي أقيم في نيروبي، قبل خوض التدريبات الفنية استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وحرص الجهاز الفني على النزول بالحمل البدني للاعبين، لتفادي الإرهاق والإصابات العضلية، بعد وصول البعثة إلى كينيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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