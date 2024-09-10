الزمالك يقترب من حسم صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي
قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك اقترب من التعاقد مع البولندي كونراد ميشلاك لاعب أحد السعودي خلال الميركاتو الصيفي.
خالد الغندور
أضاف خلال برنامجه إستاد المحور مع خالد الغندور: "الاتفاق مع البولندي كونراد ميشلاك سيكون على سبيل الإعارة لمدة موسم".
وواصل: "الجابوني بوبيندزا لاعب غير ملتزم والزمالك قد يتعاقد مع لاعب أجنبي مفاجأة خلال ساعات بدلا منه".
واختتم الغندور: "استياء من الزمالك تجاه زد بسبب فشل صفقة محمد إسماعيل".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.