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رياضة

الزمالك يقترب من حسم صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك اقترب من التعاقد مع البولندي كونراد ميشلاك لاعب أحد السعودي خلال الميركاتو الصيفي.

 

خالد الغندور

أضاف خلال برنامجه إستاد المحور مع خالد الغندور: "الاتفاق مع البولندي كونراد ميشلاك سيكون على سبيل الإعارة لمدة موسم".

وواصل: "الجابوني بوبيندزا لاعب غير ملتزم والزمالك قد يتعاقد مع لاعب أجنبي مفاجأة خلال ساعات بدلا منه".

واختتم الغندور: "استياء من الزمالك تجاه زد بسبب فشل صفقة محمد إسماعيل".

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