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رياضة

نائب السفير المصري بكينيا يحضر أول مران للزمالك استعدادا لمواجهة الشرطة

مران الزمالك
مران الزمالك

حرص مصطفى عصام، سعد نائب السفير المصري بكينيا، على التواجد في ملعب "بوليس ساكو"  الذي يحتضن المران الأول لفريق الزمالك استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لمؤازرة الأبيض قبل اللقاء المرتقب.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى كينيا صباح اليوم استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني، وحرص مسئولو السفارة المصرية على استقبال البعثة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.

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