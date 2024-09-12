الخميس 12 سبتمبر 2024
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اقتصاد

البورصة المصرية، هبوط مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بحركة التداولات

التداول على الذهب,
التداول على الذهب, فيتو

مؤشر الذهب، هبط مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بنحو 12  جنيها خلال تداولات اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، ليلامس جرام الذهب عيار 24 نحو 3900 جنيه للعرض ونحو 3856 جنيها للطلب. 

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر المعدن الأصفر على موقع البورصة المصرية. 

اقرأ التالي: كم سعر جرام الذهب اليوم؟

وتنشر "فيتو" أسعار الذهب المنشورة على موقع البورصة المصرية.

 

مؤشرات الذهب - فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية  من هنـــــــــــــــا 

 

 

ويحظى الاستثمار في الذهب بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان ما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، لذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجاري 2024 فقد أصبح الذهب احتمالًا أكثر جاذبية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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