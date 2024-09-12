مشاهد من جنازة إيهاب جلال.. وزيرا الرياضة والتعليم ومحافظ القاهرة أبرز المشاركين.. نجوم الكرة أول الحضور.. مصطفى يونس ينهار في البكاء.. وأسرته تودعه باللون الأبيض (صور)

ودع الوسط الرياضي اليوم الخميس واحدا من أهم وأفضل مدربي كرة القدم المصري، إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي إلى مثواه الأخير بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وتوفي إيهاب جلال مساء أمس بعد أزمة صحية تعرض لها الأحد قبل الماضي.

جنازة إيهاب جلال

وشهدت جنازة الراحل إيهاب جلال تواجد عدد كبير من الرياضيين والوزراء ورجال الأعمال وأقاربه وأصدقائه.

الحزن والبكاء سيطر على المشهد أثناء صلاة الجنازة وتشييع الجثمان خاصة بين الرياضيين الذين يعتبرون إيهاب جلال أبيهم الروحي.

رحل إيهاب جلال نتيجة ما تعرض له من ضغوط نفسية وعصبية قبل أن تكون جسدية بشهادة الجميع ممن أكدوا ذلك وكأنه دفع ضريبة شهرته وعشقه للساحرة المستديرة كرة القدم.

أسرته تودعه بالأبيض

فيما ودعت أسرة إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي ابنها بارتداء اللون الأبيض الذي يشبه قلبه كما أكد المقربون منه.

وانهارت أسرة الراحل في البكاء وحرصوا على حضور الجنازة بالزي الأبيض

محافظ القاهرة بجنازة إيهاب جلال

وحضر إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس لأداء صلاة الجنازة على إيهاب جلال عقب صلاة الظهر.

وزير التعليم والرياضة والتعليم بجنازة إيهاب جلال

كما شارك بتشييع الجثمان أيضا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الخميس.

طاهر أبو زيد ومختار ويوسف بجنازة إيهاب جلال

وحرص الكابتن طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة السابق على حضور جنازة إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي اليوم الخميس، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

كما حضر أحمد فتحي لاعب بيراميدز ومحمد يوسف نجم الأهلي السابق ومروان محسن لاعب مودرن سبورت ومختار مختار نجم الأهلي السابق.

مصطفى يونس ينهار بالبكاء

ودخل مصطفى يونس نجم الأهلي السابق في نوبة بكاء لدى وصوله إلى مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة على إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عقب صلاة الظهر.

كما حضر محمد إبراهيم لاعب نادي البنك الأهلي وعماد سليمان نجم الإسماعيلي السابق وأشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي لحضور جنازة إيهاب جلال.

البدري وعبد ربه وسيد عبد الحفيظ بجنازة إيهاب جلال

وحضر حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر وحسني عبدربه نجم الإسماعيلي السابق وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر وعماد النحاس نجم الأهلي والإسماعيلي السابق إلى مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس لأداء صلاة الجنازة على إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عقب صلاة الظهر.

كما حرص سيد عبد الحفيظ نجم الأهلي السابق على حضور جنازة الراحل إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي،

كما حضر ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية، ومصطفي الشامي رئيس نادي بلدية المحلة ووليد مهدي مدير إداري منتخب الناشئين وعادل مصطفي مدرب منتخب مصر للناشئين وعلاء عبدالعال المدير الفني للجونة.

وحرص عدد كبير من لاعبي كرة القدم سواء من تدرب تحت قيادته أو لم يتدرب، على حضور جنازة إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عقب صلاة الظهر، اليوم الخميس، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، بعدما وافته المنية أمس الأربعاء عقب صراع مع المرض.

وكان من أبرز الحاضرين محمد اليماني وكريم زكري وعلي جبر وباسم مرسي وحمدي النقاز.

شوبير وجمال عبد الحميد والعطار بجنازة إيهاب جلال

كما حرص النجوم عمر جمال وجمال عبد الحميد وعبد الحميد حسن على المشاركة بجنازة الراحل إيهاب جلال.

وحرص الإعلامي أحمد شوبير والفنان محمد الشقنقيري على أداء صلاة الجنازة على إيهاب جلال

أتوبيس البنك الأهلي بجنازة إيهاب جلال

وظهر الأتوبيس الخاص بفريق البنك الاهلي كامل العدد بلاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى بجنازة الراحل إيهاب جلال.

وعلمت فيتو أن نادي البنك الاهلي يستعد للسفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا للموسم الجديد.

لذلك قررت إدارة النادي برئاسة اللواء أشرف نصار الذهاب المشاركة في تشييع جثمان ايهاب جلال ثم السفر إلى الإسكندرية.

وحرص وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ومحمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على المشاركة في جنازة الراحل إيهاب جلال وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير

كما حضر عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر والإعلامي أحمد شوبير تشييع الجثمان لمثواه الأخير.

وفاة إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي

وتوفي إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي عن عمر ناهز 57 عامًا، حيث ولد المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر في 14 أغسطس 1967.

موعد ومكان عزاء إيهاب جلال

وأعلن النادي الإسماعيلي أن أسرة الراحل إيهاب جلال ستقيم مراسم العزاء غدا الجمعة في مسجد النزهة للقوات المسلحة بالقاهرة.

كما يقيم النادي الإسماعيلي عزاء للفقيد يوم الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية بحضور مسئولي النادي.

وتولى إيهاب جلال تدريب 10 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني الأول.

وتعد تجربة مصر المقاصة التدريبية هي الأبرز في تاريخ إيهاب جلال التدريبي، والذي حقق معه نجاحات فرضت الفريق الفيومي على خريطة المنافسة المصرية مع الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك، كما درب الزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والمصري وتليفونات بني سويف.

أبرز أرقام مسيرة إيهاب جلال مع الأندية والمنتخبات

تولى تدريب 10 أندية وهي “الزمالك ـ بيراميدز ـ الإسماعيلي ـ المصري ـ إنبي ـ فاركو ـ مصر المقاصة ـ أهلي طرابلس ـ كهرباء الإسماعيلية ـ تليفونات بني سويف”.

وخاض الكابتن إيهاب جلال 335 مباراة، فاز فى 147 مباراة، وتعادل فى 86 مباراة، وخسر في 102 مباراة.

وتولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر حيث خاض 3 مباريات فاز في مباراة واحدة أمام غينيا بنتيجة 1-0، وخسر في مباراتين الأولى رسمية أمام أثيوبيا بنتيجة 2-0 والثانية ودية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0.

ولعب إيهاب جلال في مركز المدافع لكل من القناة والشمس والإسماعيلي والمصري.