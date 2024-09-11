تمساح: انطلاقة إيهاب جلال التدريبية بدأت بتليفونات بني سويف وكنت أول المساندين له

غيَّب الموت الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن عمر ناهز 57 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض، إثر تعرض لوعكة صحية قبل أيام، لتُختتم مسيرة تدريبية حافلة بدأها بقيادة فريق الكرة الأول لـ نادي تليفونات بني سويف بالدوري الممتاز موسم 2013/2014 وانتهت بقيادته للإسماعيلي أمام زد بكأس مصر.

الكابتن إيهاب جلال في بداية مسيرته التدريبية مع نادي تليفونات بني سويف، فيتو

تاريخ إيهاب جلال مع تليفونات بني سويف

يقول الكابتن أحمد سعد تمساح، المشرف على الكرة بنادي تليفونات بني سويف، إنه يعتز بتلك الفترة من تاريخ ناديه، ويعتز أيضًا بإنه أول من ساند الراحل الكابتن إيهاب جلال، لقيادة فريق الكرة الأول بالدوري الممتاز موسم 2013/2014، كأول نادٍ يقوده "جلال" بدوري الأضواء والشهرة.

واستطرد "تمساح" قائلًا: فريق تليفونات بني سويف قدم موسم رائعًا رغم ضعف الإمكانيات، واكتشف "جلال" العديد من اللاعبين المميزين، وقام بتطويرهم، منهم على سبيل المثال لا الحصر: أحمد الشيخ وأحمد مسعود وأحمد سامي وحسني فتحي ومحمود وحيد ووائل فراج، وغيرهم من اللاعبين، وكانت هذه التجربة تستحق الدعم والمساندة.

الكابتن ايهاب جلال في بداية مسيرته التدريبية مع نادي تليفونات بني سويف، فيتو

وأضاف، عقب نهاية فترته مع تليفونات بني سويف، انتقل ايهاب جلال لتولي القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة، واصطحب معه 5 لاعبين، هم "أحمد الشيخ وأحمد مسعود وأحمد سامي وحسني فتحى ومحمود وحيد ووائل فراج" ليسطر تاريخًا مع الفريق الفيومي يشيد به خبراء الكرة إلى الآن.

تاريخ إيهاب جلال مع الأندية الكبرى

وتابع: بعد أن نجح الكابتن إيهاب جلال، في تجربة مصر المقاصة، تهافتت عليه الأندية الكبرى، وبدأ رحلة مع هذه الأندية "الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي والمصري وإنبي وفاركو ومصر المقاصة وأهلي طرابلس" فضلًا عن قيادته القصيرة لمنتخب مصر الأول والتي خاض خلالها 3 مباريات، الأولى أمام غينيا وفاز (1/0) ثم خسر أمام إثيوبيا بنتيجة (2/0) وخسر مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة (4/1) واختتم مسيرته التدريبية بنادي الإسماعيلي.

الكابتن ايهاب جلال في بداية مسيرته التدريبية مع نادي تليفونات بني سويف، فيتو

الإسماعيلي ينعى إيهاب جلال

ومنذ قليل نعى النادي الإسماعيلي المدير الفني إيهاب جلال الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض، وذلك في بيان عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجاء في البيان: "ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".