الخميس 12 سبتمبر 2024
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رياضة

أتوبيس فريق البنك الأهلي يظهر في جنازة إيهاب جلال

أتوبيس البنك الأهلي.
أتوبيس البنك الأهلي. فيتو

ظهر الأتوبيس الخاص بفريق البنك الأهلي كامل العدد بلاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى بجنازة الراحل إيهاب جلال اليوم الخميس.

وعلمت فيتو أن نادي البنك الأهلي يستعد للسفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا للموسم الجديد 

لذلك قررت إدارة النادي برئاسة اللواء أشرف نصار الذهاب المشاركة في تشييع جثمان إيهاب جلال ثم السفر إلي الإسكندرية.

البنك الأهلى يعسكر فى برج العرب إستعدادًا للموسم الجديد

وقرر طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى خوض معسكر مغلق بمدينة برج العرب بالإسكندرية خلال الفترة من 12 إلى 26 سبتمبر الجارى لاستكمال برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلى مجموعة من المباريات التجريبية خلال فترة المعسكر.

وشيعت اليوم جنازة الراحل إيهاب جلال وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بعد أداء صلاة الجنازة من  مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس بعد ظهر اليوم.

وفاة إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي

وتوفي إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي عن عمر ناهز 57 عامًا، حيث ولد المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر في 14 أغسطس 1967.

موعد ومكان عزاء إيهاب جلال 

 وأعلن النادي الإسماعيلي أن أسرة الراحل إيهاب جلال ستقيم مراسم العزاء غدا الجمعة في مسجد النزهة للقوات المسلحة بالقاهرة.

اتوبيس البنك الاهلي. فيتو

كما يقيم النادي الإسماعيلي عزاء للفقيد يوم الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية بحضور مسئولي النادي.

وتولى إيهاب جلال تدريب 10 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني الأول.

وتعد تجربة مصر المقاصة التدريبية هي  الأبرز في تاريخ إيهاب جلال التدريبي، والذي حقق معه نجاحات فرضت الفريق الفيومي على خريطة المنافسة المصرية مع الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك، كما درب الزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والمصري وتليفونات بني سويف.

أبرز أرقام مسيرة إيهاب جلال مع الأندية والمنتخبات

تولى تدريب 10 أندية وهي “الزمالك ـ بيراميدز ـ الإسماعيلي ـ المصري ـ إنبي ـ فاركو ـ مصر المقاصة ـ أهلي طرابلس ـ كهرباء الإسماعيلية ـ تليفونات بني سويف”.

وخاض الكابتن إيهاب جلال 335 مباراة، فاز فى 147 مباراة، وتعادل فى 86 مباراة، وخسر في 102 مباراة.

وتولى إيهاب جلال  تدريب منتخب مصر حيث خاض 3 مباريات فاز في مباراة واحدة أمام غينيا بنتيجة 1-0، وخسر في مباراتين الأولى رسمية أمام أثيوبيا بنتيجة 2-0 والثانية ودية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0.

ولعب إيهاب جلال في مركز المدافع لكل من القناة والشمس والإسماعيلي والمصري.

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