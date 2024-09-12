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رياضة

ودعوه بالأبيض، انهيار أسرة إيهاب جلال في تشييع جثمانه لمثواه الأخير (صور)

انهيار أسرة إيهاب
انهيار أسرة إيهاب جلال في تشييع جثمانه لمثواه الأخير

 ودعت أسرة إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي وعدد كبير من نجوم الرياضة و3 وزراء، إيهاب جلال إلى مثواه الأخير بعد أداء صلاة الجنازة من  مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وانهارت أسرة الراحل في البكاء وحرصوا على حضور الجنازة بالأبيض 

وفاة إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي

وتوفى إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي عن عمر ناهز 57 عامًا، حيث ولد المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر في 14 أغسطس 1967.

موعد ومكان عزاء إيهاب جلال 

 وأعلن النادي الإسماعيلي أن أسرة الراحل إيهاب جلال ستقيم مراسم العزاء غدا الجمعة في مسجد النزهة للقوات المسلحة بالقاهرة.

كما يقيم النادي الإسماعيلي عزاء للفقيد يوم الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية بحضور مسئولي النادي.

وتولى إيهاب جلال تدريب 10 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني الأول.

وتعد تجربة مصر المقاصة التدريبية هي  الأبرز في تاريخ إيهاب جلال التدريبي، والذي حقق معه نجاحات فرضت الفريق الفيومي على خريطة المنافسة المصرية مع الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك، كما درب الزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والمصري وتليفونات بني سويف.

أبرز أرقام مسيرة إيهاب جلال مع الأندية والمنتخبات

تولى تدريب 10 أندية وهي “الزمالك ـ بيراميدز ـ الإسماعيلي ـ المصري ـ إنبي ـ فاركو ـ مصر المقاصة ـ أهلي طرابلس ـ كهرباء الإسماعيلية ـ تليفونات بني سويف”.

وخاض الكابتن إيهاب جلال 335 مباراة، فاز فى 147 مباراة، وتعادل فى 86 مباراة، وخسر في 102 مباراة.

وتولى إيهاب جلال  تدريب منتخب مصر حيث خاض 3 مباريات فاز في مباراة واحدة أمام غينيا بنتيجة 1-0، وخسر في مباراتين الأولى رسمية أمام أثيوبيا بنتيجة 2-0 والثانية ودية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0.

ولعب إيهاب جلال في مركز المدافع لكل من القناة والشمس والإسماعيلي والمصري.

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