البوسترات الفردية لأبطال مسلسل مطعم الحبايب (صور)

طرح المنتج عبد الله أبو الفتوح البوسترات الفردية لمسلسل مطعم الحبايب المقرر عرضه قريبًا عبر منصة شاهد.

مسلسل مطعم الحبايب تدور قصته داخل المطبخ فيما يطلق عليها دراما المطبخ، وهو ما يؤكده أيضًا اسم المسلسل، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم.

مسلسل مطعم الحبايب

مسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.