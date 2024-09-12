الخميس 12 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط 97 مخالفة مرورية في حملة مكبرة خلال 24 ساعة بالجيزة والقاهرة

حملة مرورية بالجيزة
حملة مرورية بالجيزة والقاهرة، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الخدمات المرورية بالطرق الصحراوية الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة  خلال 24 ساعة، عن ضبط 1098 مخالفة تجاوز سرعات و43 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 20 دراجة نارية مخالفة، 24 مخالفة موقف عشوائى، 97 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، توجيه  الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
 

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الخدمات المرورية القاهرة وزارة الداخلية

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