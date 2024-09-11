الخميس 12 سبتمبر 2024
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حوادث

مباحث الجيزة تواصل جهودها لكشف ملابسات واقعة السطو المسلح على شركة أدوية بكرداسة

مديرية أمن الجيزة،
مديرية أمن الجيزة، فيتو

تواصل قوات المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة السطو المسلح على شركة أدوية والاستيلاء منها على مبلغ مليون و300 ألف جنيه من قبل أشخاص مجهولين بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وذلك من خلال فريق بحث تم تشكيله من قبل اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية، يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات المحيطة بموقع الحادث للتوصل للجناة.

وكانت البداية ببلاغ لوحدة مباحث مركز شرطة كرداسة من مسئولي إحدى شركات الأدوية الكبرى بمنطقة كرداسة، بتعرض الشركة للسطو والاستيلاء على مبلغ مليون و300 ألف جنيه.

وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية..

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قوات المباحث الجنائية السطو المسلح مركز شرطة كرداسة

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