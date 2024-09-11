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رياضة

حسام حسن يطلب بدء معسكر منتخب مصر بأجندة أكتوبر مبكرا

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، ينوي بدء معسكر الفريق بأجندة أكتوبر المقبل بشكل مبكر، حتى يتمكن من تجهيز اللاعبين بشكل جيد بدنيًّا وفنيًّا لمواجهتي موريتانيا.

 

موعد الأجندة الدولية في أكتوبر المقبل

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، حدد موعد الأجندة الدولية المقبلة لتبدأ في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل، وتتخللها مباراتا منتخب مصر أمام موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

حسام حسن يطلب معسكر مبكر في أكتوبر

وأفاد المصدر، أن حسام حسن تحدث إلى إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة خلال رحلة العودة من بوتسوانا، بأنه ينوي بدء معسكر منتخب مصر في أجندة أكتوبر المقبل بشكل مبكر، وعلى اتحاد الكرة أن يعمل خلال الأيام المقبل على القيام بدوره من أجل تفادي تكرار الأزمة التي عاشها الجهاز الفني في معسكر سبتمبر الجاري.

معسكر منتخب مصر، فيتو

وتلقى حسام حسن وعدًا من إيهاب الكومي عضو مجلس الجبلاية، بأنه سيبلغ المجلس بطلباته، وأن كل طلباته سيتم العمل على تحقيقها من أجل دعم المنتخب الوطني على تحقيق طموحات الشعب المصري بالتأهل لكأس العالم 2026 وكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

 

منتخب مصر يفوز على بوتسوانا برباعية

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه منتخب بوتسوانا بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

 

منتخب مصر يتصدر مجموعته

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

 

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على بوتسوانا

الأول: مصر - 6 نقاط  (خاض مباراتين)

الثاني: الرأس الأخضر - 3 نقاط (خاض مباراتين)

الثالث: موريتانيا - 3 نقاط (خاض مباراتين)

الرابع: بوتسوانا - بدون نقاط (خاض مباراتين)

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