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خارج الحدود

دبلوماسي غربي: رفض نتنياهو الانسحاب من فيلادلفيا دفع حماس لتشديد موقفها

محور فيلادلفيا، فيتو
محور فيلادلفيا، فيتو

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلًا عن دبلوماسي غربي، أن حركة حماس شددت موقفها بسبب مواقف نتنياهو، ورفضه الانسحاب من محور فيلادلفيا.

وتابع، شعرنا طوال أغسطس، أن خطر الحرب مرتفع للغاية وحاولنا ترويج صفقة الرهائن لمنع ذلك.

مشيرًا في سياق آخر، إلى إجراءات إسرائيل ضد حزب الله لكن عواقب حرب واسعة يجب أخذها بعين الاعتبار، وأن واشنطن أبدت مخاوف من أن يدفع فشل إبرام صفقة مع حماس إسرائيل إلى شن حرب على حزب الله.

 

وزير الدفاع الإسرائيلي يلمح للحرب على لبنان

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، فى وقت سابق اليوم، إن مهمة القوات تقترب من إتمام مهمتها في غزة، وإن تركيزها سيتحول إلى الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان حيث يتواصل تبادل إطلاق النار مع حزب الله اللبناني.

 

وأضاف جالانت، فى كلمة للقوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية، "مركز الثقل يتحرك شمالًا، ونحن على وشك استكمال مهامنا في الجنوب، لكن مهمتنا هنا لم تنجز بعد".

 

وشهد وزير الدفاع الإسرائيلي تدريبا بريا على القتال، وقال "هذه التوجيهات التي تنتظرونها هنا اليوم أعطيتها في الجنوب حيث كنت شاهدا على عمليات القوات"، في إشارة إلى الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة بعد 3 أسابيع من الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

 

الجيش الإسرائيلي يتأهب لمواجهة مع حزب الله 

وأضاف غالانت في تصريحات للصحفيين "بينما نسعى للتوصل إلى اتفاق، أصدرت توجيهات للجيش بالاستعداد لجميع السيناريوهات، ومنها توجيه تركيزنا صوب الجبهة الشمالية. نحن ملتزمون بتغيير الوضع الأمني ​​على الجبهة الشمالية والعودة الآمنة لمواطنينا إلى ديارهم".

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جالانت الحدود الشمالية لبنان غزة محور فيلادلفيا

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