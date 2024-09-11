سيف الجزيري ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني
انتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الأبيض التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وعاد الجزيري إلى القاهرة أمس الثلاثاء، بعد انتهاء معسكر المنتخب التونسي عقب خوض مباراتي مدغشقر وجامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
ويستعد الزمالك للسفر بعد منتصف الليل إلى كينيا لمواجهة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل.
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