رابيد بوخارست يكشف حقيقة توقيع بوبيندزا لنادي الزمالك

كشف فيكتور أنجيليسكو، أحد المساهمين في نادي رابيد بوخارست الروماني، حقيقة توقيع الجابوني أرون بوبيندزا لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وكان الزمالك قد أعلن عن وصول البطاقة الدولية لـ أرون بوبيندزا إلى مصر، خلال الأيام الماضية دون الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، وذلك بعد أنباء عن وجود عرض آخر من الدوري الروماني للاعب واحتمالية فشل الصفقة وعدم وصول اللاعب حتى الآن إلى مصر.

وقال فيكتور أنجيليسكو، أحد المساهمين في نادي رابيد بوخارست الروماني، في تصريحات نقلها موقع "golazo.ro": “بوبيندزا أكد لي أنه ليس لديه أي اتفاق مع نادي الزمالك، سيحصل اللاعب على التأشيرة وسيأتي إلى رومانيا وآمل أن يوقع معنا في أقرب وقت ممكن، سيستغرق ما بين أسبوعين وشهر لإنهاء كافة إجراءات ضمه”.

وأضاف: "نقول ما نعرفه، لم يوقع بوبيندزا أي عقد مع الزمالك، تفاوضنا معه، واتفقنا على كل شيء، ننتظر حصوله على التأشيرة، ليس لدينا سفارة البلد الذي يأتي منه وعليه أن يحصل عليها من بلد آخر".

واختتم تصريحاته قائلا: اللاعب ليس مصابًا، ويخضع للفحص الطبي، وعمره 28 عامًا، ونحن نحبه كثيرًا، وسنرى".

بوبيندزا ينضم لهذا النادي بأعلى راتب

فيما كشف تقارير صحفية رومانية عن تفاصيل تعاقد الجابوني أرون بوبيندزا مع نادي رابيد بوخارست الروماني، رغم إعلان نادي الزمالك وصول بطاقته الدولية.

وكتب موقع «digisport» الروماني في تقرير له منذ ساعات قليلة: «وقع آرون بوبندزا عقدًا مسبقًا مع رابيد بوخارست مقابل 800 ألف يورو وتم الاتفاق على كل شيء ليكون اللاعب ضمن صفوف رابيد وليس الزمالك».

وتابع التقرير: «بالإضافة إلى ذلك، سيحصل لاعب كرة القدم الجابوني على أحد أعلى الرواتب في رومانيا، بقيمة 25000 يورو شهريًا، بالإضافة لمكافآت الأداء الفردية والجماعية.

وكان ماريوس سوموديكو مدرب بوخارست قد أعلن بشكل رسمي في وسائل إعلان رومانية منذ ساعات عن وصول اللاعب خلال يوم أو يومين على حد أقصى من أجل إنهاء إجراءات ضمه رسميا.

فيما كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات الموقف النهائي للمهاجم الجابوني أرون بوبيندزا الذي وقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك.

وقال المصدر: أرسلنا تذاكر الطيران للاعب وننتظر وصوله وإذا لم يصل قبل غلق موعد القيد الأفريقي وغدا الخميس سنبدأ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الفيفا ضد اللاعب لحفظ حقوق النادي.

الزمالك يتعاقد مع محمد حمدي

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جوميز يوافق على ضم محمد حمدي

جاء التعاقد مع محمد حمدي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان الزمالك تعاقد في الفترة الماضية مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.