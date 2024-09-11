الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليس الزمالك، بوبيندزا ينضم لهذا النادي بأعلى راتب

أرون بوبيندزا
أرون بوبيندزا

كشف تقارير صحفية رومانية عن تفاصيل تعاقد الجابوني أرون بوبيندزا مع نادي رابيد بوخارست الروماني، رغم إعلان نادي الزمالك وصول بطاقته الدولية.

وكتب موقع «digisport» الروماني في تقرير له منذ ساعات قليلة: «وقع آرون بوبندزا عقدًا مسبقًا مع رابيد بوخارست مقابل 800 ألف يورو وتم الاتفاق على كل شيء ليكون اللاعب ضمن صفوف رابيد وليس الزمالك».

وتابع التقرير: «بالإضافة إلى ذلك، سيحصل لاعب كرة القدم الجابوني على أحد أعلى الرواتب في رومانيا، بقيمة 25000 يورو شهريًا، بالإضافة لمكافآت الأداء الفردية والجماعية.

وكان ماريوس سوموديكو مدرب بوخارست قد أعلن بشكل رسمي في وسائل إعلان رومانية منذ ساعات عن وصول اللاعب خلال يوم أو يومين على حد أقصى من أجل إنهاء إجراءات ضمه رسميا.

فيما كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات الموقف النهائي للمهاجم الجابوني أرون بوبيندزا الذي وقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك.

وقال المصدر: أرسلنا تذاكر الطيران للاعب وننتظر وصوله وإذا لم يصل قبل غلق موعد القيد الأفريقي وغدا الخميس سنبدأ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الفيفا ضد اللاعب لحفظ حقوق النادي.

الزمالك يتعاقد مع محمد حمدي 

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جوميز يوافق على ضم محمد حمدي 

جاء التعاقد مع محمد حمدي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان الزمالك تعاقد في الفترة الماضية مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.

كواليس جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك

تهديد باللجوء للفيفا، الزمالك يحدد مهلة أخيرة لحسم صفقة بوبيندزا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوبيندزا أرون بوبيندزا الزمالك نادي الزمالك رابيد بوخارست

مواد متعلقة

أبرزها مواجهة الزمالك بالسوبر الإفريقي، مباريات الأهلي في شهر سبتمبر

أخبار الزمالك، حوافز مالية جديدة تنهي أزمة بوبيندزا وثنائي زد يقترب

الأكثر قراءة

كهربا وبيكا وعمر كمال في حفل زفاف مؤدي المهرجانات عمرو الجزار (صور)

طن الأولين يتراجع 4000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

خالد الغندور يكشف سر أزمة بوبيندزا وخبير لوائح يصدم الزمالك

مكوناته مكتوبة على لوح طيني، باحثة تنتج عطرًا استخدمه السومريون قبل 4500 عام‎

بعد واقعة الإسكندرية والدقهلية، كلب ضال ينهي حياة طفل في سوهاج

عملية الثمن الباهظ، كوريا شمالية تستأنف إطلاق الصواريخ الباليستية بعد عزوف شهرين

38.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

مي كساب تثير الجدل برسالة غاضبة وصورة مع أحمد رفعت عن وفاة إيهاب جلال

ads

منوعات

المزيد

مقصودة أم زلة جديدة، بايدن يرتدي قبعة تأييد ترامب في احتفال رسمي (فيديو)

اصطياد حوت زعنفي في اليابان للمرة الأولى مرة منذ نصف قرن

غزال يستنجد بسيارة شرطة في الطريق العام لإنقاذ حياته (فيديو)

تبدأ من 500 جنيه، أسعار الفساتين الخريفي في وسط البلد

المزيد

خدمات

المزيد

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2024 خلال التعاملات المسائية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم

المزيد

انفوجراف

90 مساهمة تهديفية خلال 6556 دقيقة.. أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية