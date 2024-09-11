بدء حفل ختام الدورة 31 لمهرجان المسرح التجريبي (صور)

انطلق منذ قليل، حفل ختام الدورة الـ31 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من الفنانين والمسرحيين المصريين والعرب والأجانب.

فيلم هنا التجريبي

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، أعقبه عرض فيلم قصير بعنوان "هنا التجريبي" فكرة وإخراج محمد فاضل القباني.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

وتحمل الدورة 31 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، اسم الأكاديمي الراحل الدكتور علاء عبدالعزيز، وأقيمت في الفترة من 1 حتى 11 سبتمبر الجاري.

وشارك في هذه الدورة 26 عرضا مسرحيا يمثلون 19 دولة عربية وأجنبية، منها: 3 عروض مسرحية مصرية، وهي: "ماكبث المصنع"، إنتاج كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وإخراج محمود الحسيني، و"حيث لا يراني أحد"، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، وإخراج محمود صلاح محمد عطية، و"صدى جدار الصمت" إخراج وليد عوني، بالإضافة إلى 13 مسرحية عربية، و10 عروض أجنبية.