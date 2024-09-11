الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تسريبات كتم الصوت، ملخص التلاسن بين هاريس وترامب خلال مناظرة الفجر

مناظرة هاريس وترامب،
مناظرة هاريس وترامب، فيتو

سربت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، ما دار بين خلال مناظرة هاريس وترامب، التى أجربت فجر اليوم، أثناء كتم الصوت وفق القواعد المتفق عليها.

كواليس مناظرة هاريس وترامب 

وحسب شبكة " سي إن إن"،  تمكن مراسل صحفي كان متواجدا قرب المنصة في فيلادلفيا خلال مناظرة ترامب وهاريس، من سماع بعض ما لم يسمعه الجمهور من كواليس ما دار بين المتنافسين أثناء كتم الصوت.

وكان اتفق مرشحا الرئاسة على كتم صوت المرشح عندما لا يحين دوره في التحدث، لكن لا تخلو المناظرات عادة من مقاطعة أحد الأطراف للطرف الآخر أحيانا، ومع كتم زر الصوت، لن يكون بالإمكان سماع ما قاله للجمهور.

مناظرة هاريس وترامب، فيتو

وحسب ما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإنه عندما اتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم يريدون السماح بالإجهاض في الشهر التاسع من الحمل، قالت هاريس: "هذا ليس صحيحا".

تسريبات كتم الصوت خلال مناظرة هاريس وترامب

أيضا عندما قال ترامب، إنه كان رائدا في الدفاع عن التلقيح الصناعي، قالت كامالا هاريس: "ليس كذلك".

كما تحدث عن عن تناول المهاجرين في أوهايو للحيوانات الأليفة، وردت عليه هاريس قائلة: "ماذا؟ هذا لا يصدق".

كذلك عندما قالت هاريس، إن ترامب "ليس لديه خطة لك"، رد المرشح الجمهوري عليها: "هذه مجرد جملة أعطوها إياها لتقولها".

وتمحورت المناظرة بين ترامب وهاريس، حول الوضع الاقتصادي وأمن الحدود والحقوق الإنجابية والحرب بين إسرائيل وحماس ومستقبل الدعم الأمريكى لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، بالإضافة إلى الانسحاب من أفغانستان.

أول تعليق من الكرملين على مناظرة بايدن وهاريس

ترامب: هاريس ضعيفة ولا ترتقي لمنصبها وتحتاج إلى مناظرة أخرى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مناظرة هاريس وترامب كتم الصوت فيلادلفيا مناظرة ترامب وهاريس ترامب كامالا هاريس

مواد متعلقة

أول تعليق من بايدن على مناظرة ترامب وهاريس

هل يؤثر فوز هاريس على القضية الفلسطينية؟ دبلوماسي سابق يجيب

ترامب: هاريس ضعيفة ولا ترتقي لمنصبها وتحتاج إلى مناظرة أخرى

هاريس: جمعنا 50 دولة لدعم أوكرانيا ضد روسيا وترامب: الصين وروسيا وكوريا الشمالية كانت تخشاني

الأكثر قراءة

كهربا وبيكا وعمر كمال في حفل زفاف مؤدي المهرجانات عمرو الجزار (صور)

خالد الغندور يكشف سر أزمة بوبيندزا وخبير لوائح يصدم الزمالك

عملية الثمن الباهظ، كوريا شمالية تستأنف إطلاق الصواريخ الباليستية بعد عزوف شهرين

بعد واقعة الإسكندرية والدقهلية، كلب ضال ينهي حياة طفل في سوهاج

طن الأولين يتراجع 4000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة في بولاق الدكرور

38.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

مي كساب تثير الجدل برسالة غاضبة وصورة مع أحمد رفعت عن وفاة إيهاب جلال

ads

منوعات

المزيد

مقصودة أم زلة جديدة، بايدن يرتدي قبعة تأييد ترامب في احتفال رسمي (فيديو)

اصطياد حوت زعنفي في اليابان للمرة الأولى مرة منذ نصف قرن

غزال يستنجد بسيارة شرطة في الطريق العام لإنقاذ حياته (فيديو)

تبدأ من 500 جنيه، أسعار الفساتين الخريفي في وسط البلد

المزيد

خدمات

المزيد

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2024 خلال التعاملات المسائية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم

المزيد

انفوجراف

90 مساهمة تهديفية خلال 6556 دقيقة.. أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية