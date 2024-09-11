تسريبات كتم الصوت، ملخص التلاسن بين هاريس وترامب خلال مناظرة الفجر

سربت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، ما دار بين خلال مناظرة هاريس وترامب، التى أجربت فجر اليوم، أثناء كتم الصوت وفق القواعد المتفق عليها.

كواليس مناظرة هاريس وترامب

وحسب شبكة " سي إن إن"، تمكن مراسل صحفي كان متواجدا قرب المنصة في فيلادلفيا خلال مناظرة ترامب وهاريس، من سماع بعض ما لم يسمعه الجمهور من كواليس ما دار بين المتنافسين أثناء كتم الصوت.

وكان اتفق مرشحا الرئاسة على كتم صوت المرشح عندما لا يحين دوره في التحدث، لكن لا تخلو المناظرات عادة من مقاطعة أحد الأطراف للطرف الآخر أحيانا، ومع كتم زر الصوت، لن يكون بالإمكان سماع ما قاله للجمهور.

مناظرة هاريس وترامب، فيتو

وحسب ما نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإنه عندما اتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم يريدون السماح بالإجهاض في الشهر التاسع من الحمل، قالت هاريس: "هذا ليس صحيحا".

تسريبات كتم الصوت خلال مناظرة هاريس وترامب

أيضا عندما قال ترامب، إنه كان رائدا في الدفاع عن التلقيح الصناعي، قالت كامالا هاريس: "ليس كذلك".

كما تحدث عن عن تناول المهاجرين في أوهايو للحيوانات الأليفة، وردت عليه هاريس قائلة: "ماذا؟ هذا لا يصدق".

كذلك عندما قالت هاريس، إن ترامب "ليس لديه خطة لك"، رد المرشح الجمهوري عليها: "هذه مجرد جملة أعطوها إياها لتقولها".

وتمحورت المناظرة بين ترامب وهاريس، حول الوضع الاقتصادي وأمن الحدود والحقوق الإنجابية والحرب بين إسرائيل وحماس ومستقبل الدعم الأمريكى لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، بالإضافة إلى الانسحاب من أفغانستان.