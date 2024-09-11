أبرزها مواجهة الزمالك بالسوبر الإفريقي، مباريات الأهلي في شهر سبتمبر
يستهل النادي الأهلي موسمه الكروي الجديد خلال شهر سبتمبر الجاري بمواجهة جورماهيا الكيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وينتظر النادي الأهلي مباريات نارية خلال شهر سبتمبر الجاري حيث يتخلله ثلاث مواجهات أبرزها مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي.
مباريات الأهلي في شهر سبتمبر
ويستهل النادي الأهلي، الموسم الكروي الجديد بـ 3 مباريات رسمية، حيث يلاقي الأحمر فريق جورماهيا الكيني ذهابا وإيابا في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
أما المواجهة الثالثة والأبرز ستكون أمام نادي الزمالك في بطولة كأس السوبر الإفريقي.
مواعيد مباريات الأهلي في شهر سبتمبر
ويواجه الأهلي نظيره جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة أحد يومي 20 و21 من الشهر نفسه.
بينما تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب المملكة أرينا، في العاصمة السعودية الرياض.
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