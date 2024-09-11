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رياضة

نادي الزمالك ينعى إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي

إيهاب جلال
إيهاب جلال

نعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، إيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق الإسماعيلي ومدرب الفريق الأبيض السابق والذي توفي اليوم إثر وعكة صحية تعرض لها مؤخرًا.


ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك ولاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري بخالص العزاء لأسرة الراحل ومجلس إدارة نادي الإسماعيلي وجماهيره سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي 

وأعلن علي غيط عضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق، وفاة إيهاب جلال، المدير الفني للدراويش، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وقال علي غيط عبر حسابه على “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا المهذب الخلوق أخي الغالي الحبيب كابتن إيهاب جلال”.

وكان إيهاب جلال قد تعرض للإغماء أثناء وجوده بمنزله، وتم نقله إلى أحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج.

أول تحرك من وزير الرياضة بشأن أزمة إيهاب جلال الصحية

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد وجه اللجنة الطبية العليا لرعاية الرياضيين بالوزارة، لاتخاذ اللازم نحو أي متطلبات تحتاج إليها حالة إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي، ومدرب منتخب مصر السابق.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن الدكتور أشرف صبحي، يتابع الحالة الطبية لـ إيهاب جلال، إثر تعرضه لوعكه صحية، نُقل علي إثرها لأحد المستشفيات بمصر الجديدة.
 

مفاجأة بشأن تشخيص الأزمة الصحية لـ إيهاب جلال

فيما كشف عصام صبحي، لاعب فريق الإسماعيلي ومصر المقاصة السابق، آخر تطورات الحالة الصحية لإيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي إثر تعرضه لأزمة صحية خطيرة الأحد الماضي نتيجة تعرضه لجلطة في القلب.

 

آخر تطورات أزمة إيهاب جلال الصحية

وتابع: "تعرض إيهاب جلال لحالة إغماء في وتم نقله فورا لإحدى المستشفيات بالقاهرة وخضع لفحوصات سريعة، حيث تم اكتشاف وجود 3 جلطات فى الشريان الذي يوصل الدم من القلب إلى المخ".

وأضاف أنه خضع لعملية جراحية دقيقة وتمت إذابة الجلطات الثلاثة بمجرد وصوله إلى المستشفى ووصل الدم إلى المخ بشكل طبيعي دون أي مشاكل ثم تم نقله إلى العناية المركزة ومنع الزيارة لمدة أربعة أيام حتى تستقر حالته، وتم علاج الجلطات بعمل منظار له و3 دعامات فى القلب.

وكان إيهاب جلال صاحب الـ 57 عاما قد نجح في قيادة الإسماعيلي نحو البقاء بالدوري المصري وبلوغ نصف نهائي كأس مصر.

 

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