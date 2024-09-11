هاريس: يجب وقف حرب غزة فورا، وترامب: إسرائيل ستختفي بعد عامين حال انتخاب نائبة بايدن
قالت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس: لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن الحرب على غزة يجب أن تتوقف فورًا ويجب إبرام صفقة تبادل".
ليرد ترامب خلال المناظرة الرئاسية بمركز الدستور الوطني بفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا: هاريس تكره إسرائيل ولم تحضر خطاب نتنياهو في الكونجرس.
وأضاف: إسرائيل ستختفي بعد عامين حال انتخاب هاريس رئيسة للولايات المتحدة.
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