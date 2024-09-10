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صحة ومرأة

معهد التغذية يحذر مرضى السكر والقلب من الإفراط في حلاوة المولد

حلوى المولد النبوي،
حلوى المولد النبوي، فيتو

حذر معهد التغذية مرضى  السكر من الإفراط في تناول حلاوة المولد النبوي حيث يؤدي تناول حلاوة المولد لارتفاع مستوى السكر بالدم  لذلك يجب الحرص عند تناولها وخاصة في حالة الإصابة بالسكر.

وأكد معهد التغذية أنه يفضل تناول قطعة واحدة صغيرة حجم أصابع اليد مع شرب كميات كافية من الماء وممارسة المشي لمدة نصف ساعة حتى لا يتأثر سلبًا مريض السكري مع مراجعة الطبيب المختص.

كما وجه المعهد القومي للتغذية نصائح  للتغلب على الشراهة لتناول الحلويات.

 

الرغبة المتزايدة فى تناول الحلويات

 وقال معهد التغذية إنه يشعر الكثير بالرغبة المتزايدة فى تناول الحلويات وخاصة في المواسم التي تكون فيها متاحة بكميات كبيرة مثل حلاوة المولد النبوي لذلك يجب عند الشعور بالنهم وبالرغبة الشديدة في تناول الحلويات شرب كوب أو كوبين من الماء والانتظار 20 دقيقة قبل البدء في تناول الحلوى وستزول رغبة أكل الحلوى.

 

ممارسة المشي نصف ساعة يوميًّا

 ونصح معهد التغذية بأهمية ممارسة  المشي نصف ساعة يوميًّا حيث يحمي من زيادة الوزن ويمكن تناول قطعة متوسطة من حلاوة المولد دون أن يفسد النظام الغذائي، وخاصة إن كان الإنسان يتبع برنامجًا غذائيًّا لخفض الوزن.

وأكد معهد التغذية أنه مع ممارسة المشى ساعة يوميًّا يمكن فقدان بعض الوزن على الرغم من تناول قطعة متوسطة الحجم 40 جم.

 

احتساب عدد السعرات الحرارية التي تحتوي عليها قطع الحلوى 

 وأضاف المعهد القومي للتغذية أنه يجب احتساب عدد السعرات الحرارية التي تحتوي عليها قطع الحلوى واحتسابها من السعرات الحرارية اليومية.

وأوضح معهد التغذية أن زيادة الوزن تحدث فقط عندما تزيد السعرات الحرارية اليومية التي يتم تناولها عن الحد اليومي للجسم عندها تتحول الطاقة الزائدة من السعرات إلى دهون تتراكم ووزن زائد.

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السعرات الحرارية في النوجة واللديدة 

 وقال معهد التغذية إنه مع اقتراب المولد النبوي الشريف تبدأ محال الحلويات فى طرح حلوى المولد احتفالا بهذه المناسبة الكريمة، مشيرًا إلى أنه من أحب الحلويات النوجة واللديدة لمذاقهم السكري وقوامهم اللين. 

 

الاكتفاء بقطعة صغيرة من حلوى المولد النبوي 

ونصح معهد التغذية بعدم الإفراط في تناولها والاكتفاء بقطعة صغيرة، وتناولها ببطء للاستمتاع وتجنب الإفراط.

 

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