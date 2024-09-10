الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الأمم المتحدة: 600 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم

أطفال غزة، فيتو
أطفال غزة، فيتو

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)  التابعة للأمم المتحدة بأن أكثر من 600 ألف طالب في غزة يحرمون من التعليم للسنة الثانية على التوالي.

وأوضحت الأونروا أن التعليم غير متاح في 200 مدرسة تابعة لها في غزة، حيث يتم استخدام العديد من هذه المدارس كملاجئ للنازحين الفلسطينيين، في حين تعرضت بعض المدارس للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي.

                                      

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

وقالت الوزارة في "التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي"، إنه في اليوم الـ 340 من الحرب على قطاع غزة، "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيدًا و100 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف التقرير أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة بقصف خيام للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس فجر اليوم، حيث وصل منها إلى المستشفيات 19 شهيدًا (ممن عرفت بياناتهم)، وأكثر من 60 مصابًا بينها حالات خطيرة".

 

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