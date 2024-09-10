الأمم المتحدة تتهم دولة الاحتلال بالاستهتار بحياة الفلسطينيين

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الغارة الإسرائيلية القاتلة على مخيم اللاجئين في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة تظهر الاستهتار التام بحياة الفلسطينيين.

وذكرت المفوضية في بيان أنه "تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية اختيار استخدام أسلحة بعيدة المدى في هذه المناطق المكتظة بالسكان، على الرغم من الأدلة الدامغة على أن هذه الأسلحة والأساليب قد تسببت في ضرر غير متناسب بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، مما يشير إلى الاستهتار التام بحياة المدنيين الفلسطينيين".

واعتبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه حتى لو استغل أعضاء الجماعات المسلحة الفلسطينية وجود المدنيين في هذه المناطق في محاولة لحماية أنفسهم من الهجوم، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، فإن هذا لن يغير من التزامات قوات الاحتلال الإسرائيلية بالامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي أثناء الهجوم.

مجزرة المواصي بخان يونس في قطاع غزة

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة، قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء، انتشال 40 شهيدا و60 مصابا على الأقل في منطقة المواصي بخان يونس جنوب القطاع حتى الآن، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن القصف على مواصي خان يونس تسبب في دمار كبير ونفذ بصواريخ شديدة الانفجار، وخلف 3 حفر بعمق يصل إلى نحو 10 أمتار، لافتا إلى أن المنطقة كانت تضم بين 20 و40 خيمة نازحين.