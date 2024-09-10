الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

ما وجدناه بالنفق صعب، جيش الاحتلال يكشف معلومات جديدة عن مقتل الأسرى

الأسرى الإسرائيليون،
الأسرى الإسرائيليون، فيتو

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء اليوم، إن القوات الإسرائيلية تواصل العمل في الأنفاق، وتستخلص العبر من حادث مقتل الأسرى الستة، الذين تعمل على فحص أغراضهم.

بيان جديد من الجيش الإسرائيلي حول مقتل الأسرى

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي، ما وجدناه في النفق خلال العثور على جثث الأسرى الستة صعب جدا، ونعتقد أن باقي الأسرى يعيشون ظروفا مشابهة.

الاحتلال يزعم استهداف مركز قيادة لحماس في خان يونس 

وزعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف مركز قيادة لـ "حماس" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بضربة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقال  في بيان له إنه بتوجيه من الجيش واستخبارات جهاز الأمن العام، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي عناصر بارزة في حماس كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة ضمن المنطقة الإنسانية في خان يونس" وفق مزاعمه.

من يتحمل مسئولية مقتل الأسرى الإسرائيليين؟ رسالة قوية من حماس

مقتل ضابط إسرائيلي خلال عملية استعادة الأسرى

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جيش الاحتلال النفق الاسري قتل الأسرى الستة

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