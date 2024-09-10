الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

البنتاجون: نراقب الوضع في المنطقة ومستعدون لدعم إسرائيل وحماية القوات والأصول الأمريكية

البنتاجون، فيتو
البنتاجون، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مساء اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تركز على تهدئة التوتر في الشرق الأوسط وتأمين وقف إطلاق النار كجزء من صفقة الرهائن وإنهاء حرب غزة.

وأضاف البنتاجون: نراقب الوضع في المنطقة ومستعدون لدعم إسرائيل وحماية القوات والأصول الأمريكية.

 

العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

وقالت الوزارة في "التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي"، إنه في اليوم الـ 340 من الحرب على قطاع غزة، "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيدا و100 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف التقرير أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة بقصف خيام للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس فجر اليوم، حيث وصل منها إلى المستشفيات 19 شهيدا (ممن عرفت بياناتهم)، وأكثر من 60 مصابا بينها حالات خطيرة".

 

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