الأربعاء 11 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

نهاية مأساوية لمتسلق فوق قمة جبل روزا في إيطاليا

منطقة وادي أوستا،
منطقة وادي أوستا، فيتو

عثرت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء، على جثة متسلق في منطقة وادي أوستا شمال البلاد، بعد انهيار مفاجئ لكورنيش ثلجي وقع أمس الاثنين. 

وفاة متسلق في إيطاليا بسبب انهيار كتلة ثلج

وحسب بيان السلطات الإيطالية، تم إنقاذ أربعة متسلقين آخرين، فيما أشار خبراء إلى أن الحادث نجم عن انهيار كتلة من الثلج المعلق بسبب مرور المتسلقين.

 

وقال رجال الإنقاذ فى إيطاليا، إن المجموعة التي تعرضت للحادث كانت من إسبانيا، وقد واجه فريق الإنقاذ الجبلي في وادي أوستا صعوبة في تنفيذ العملية بسبب سوء الأحوال الجوية التي حدت من استخدام المروحيات، خاصة على قمة كاستور في جبل روزا، ومع ذلك، تمكن الفريق من الوصول إلى الناجين ونقلهم إلى المستشفيات المحلية.

سلطات وادي أوستا تبحث عن 4 متسلقين مفقودين

وفي ذات السياق، أكدت سلطات وادي أوستا،  أن البحث لا يزال جاريًا عن أربعة متسلقين آخرين فقدوا السبت، على الجانب الفرنسي من جبل مونت بلانك، غير أن الظروف الجوية السيئة تعرقل جهود البحث.

تعرض طائرة سعودية للتجمد فوق جبال الألب (فيديو)

استمرار البحث عن 4 متسلقين عالقين في جبل مون بلان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السلطات الإيطالية وادي أوستا متسلقين الثلج اسبانيا الإنقاذ الجبلي جثة متسلق

مواد متعلقة

اكتشاف جبل تحت الماء يبلغ ارتفاعه 3109 أمتار

توقف أضخم جبل جليدي عن الحركة

الأكثر قراءة

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الفوز على بوتسوانا (صور)

أخبار مصر: صاحب فتوى سرقة الكهرباء يطلب مناظرة الطيب، مصير سعد الصغير، عرض خيالي للشناوي، أبرز ما جاء في مناظرة ترامب وهاريس

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

جامعة حلوان تعلن إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد

أشرف عبد الباقي يضع شروطا للمشاركة في فهد البطل

حق عبد الله لازم يرجع، تفاصيل جريمة هزت مواقع التواصل في الشرقية (صور)

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

ads

منوعات

المزيد

سابقة هي الأولى من نوعها، قطع الكهرباء عن 11 منطقة سكنية في الكويت

جرفتها الفيضانات، حيوانات مفترسة "تتجول" في شوارع نيجيريا (فيديو)

نهاية جزر المالديف، أهم منطقة سياحية بالعالم مهددة بالاختفاء

نهاية مأساوية لمتسلق فوق قمة جبل روزا في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 11- 9- 2024

القاهرة 41 درجة، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 9 - 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-9-2024

المزيد

انفوجراف

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية