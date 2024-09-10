نهاية مأساوية لمتسلق فوق قمة جبل روزا في إيطاليا

عثرت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء، على جثة متسلق في منطقة وادي أوستا شمال البلاد، بعد انهيار مفاجئ لكورنيش ثلجي وقع أمس الاثنين.

وفاة متسلق في إيطاليا بسبب انهيار كتلة ثلج

وحسب بيان السلطات الإيطالية، تم إنقاذ أربعة متسلقين آخرين، فيما أشار خبراء إلى أن الحادث نجم عن انهيار كتلة من الثلج المعلق بسبب مرور المتسلقين.

وقال رجال الإنقاذ فى إيطاليا، إن المجموعة التي تعرضت للحادث كانت من إسبانيا، وقد واجه فريق الإنقاذ الجبلي في وادي أوستا صعوبة في تنفيذ العملية بسبب سوء الأحوال الجوية التي حدت من استخدام المروحيات، خاصة على قمة كاستور في جبل روزا، ومع ذلك، تمكن الفريق من الوصول إلى الناجين ونقلهم إلى المستشفيات المحلية.

سلطات وادي أوستا تبحث عن 4 متسلقين مفقودين

وفي ذات السياق، أكدت سلطات وادي أوستا، أن البحث لا يزال جاريًا عن أربعة متسلقين آخرين فقدوا السبت، على الجانب الفرنسي من جبل مونت بلانك، غير أن الظروف الجوية السيئة تعرقل جهود البحث.

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