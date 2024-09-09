استمرار البحث عن 4 متسلقين عالقين في جبل مون بلان

تنتظر فرق الإنقاذ الفرنسية تحسن الطقس لاستئناف البحث عن أربعة متسلقين مفقودين، من كوريا الجنوبية وإيطاليا، قرب جبل مون بلان وسط ظروف جوية صعبة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أفادت فصيلة الدرك الجبلي في منطقة شاموني بأن فرق الطوارئ مستعدة للتحرك، لكن سوء الأحوال الجوية منع التدخل صباح الاثنين.

وكان عناصر الدرك قد تلقوا إخطارًا السبت بشأن "ثلاث مجموعات من المتسلقين التائهين" قرب قمة مون بلان.

البحث عن أربعة متسلقين مفقودين قرب جلمون لان

وتمكنت عناصر الإغاثة من إجلاء فريق يضم متسلقين كوريين على ارتفاع 4100 متر، باستخدام معدات متخصصة بالقرب من ممر برينفا.

إلا أن تدهور الأحوال الجوية حال دون استمرار عمليات الإنقاذ للمجموعتين الأخريين، اللتين تضمان كوريين آخرين وإيطاليين.

وأشار مسؤول الإنقاذ لصحيفة "لو دوفين ليبيري" إلى تحديد موقع المتسلقين الإيطاليين على ارتفاع 4600 متر، وتم الاتصال بهما لفترة قصيرة قبل انقطاع الاتصال.