الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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استمرار البحث عن 4 متسلقين عالقين في جبل مون بلان

مون بلان، فيتو
مون بلان، فيتو

تنتظر فرق الإنقاذ الفرنسية تحسن الطقس لاستئناف البحث عن أربعة متسلقين مفقودين، من كوريا الجنوبية وإيطاليا، قرب جبل مون بلان وسط ظروف جوية صعبة. 

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أفادت فصيلة الدرك الجبلي في منطقة شاموني بأن فرق الطوارئ مستعدة للتحرك، لكن سوء الأحوال الجوية منع التدخل صباح الاثنين. 

وكان عناصر الدرك قد تلقوا إخطارًا السبت بشأن "ثلاث مجموعات من المتسلقين التائهين" قرب قمة مون بلان.

 

البحث عن أربعة متسلقين مفقودين قرب جلمون لان

وتمكنت عناصر الإغاثة من إجلاء فريق يضم متسلقين كوريين على ارتفاع 4100 متر، باستخدام معدات متخصصة بالقرب من ممر برينفا

إلا أن تدهور الأحوال الجوية حال دون استمرار عمليات الإنقاذ للمجموعتين الأخريين، اللتين تضمان كوريين آخرين وإيطاليين.

وأشار مسؤول الإنقاذ لصحيفة "لو دوفين ليبيري" إلى تحديد موقع المتسلقين الإيطاليين على ارتفاع 4600 متر، وتم الاتصال بهما لفترة قصيرة قبل انقطاع الاتصال.

 

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كوريا الجنوبية إيطاليا فرق الإنقاذ الفرنسية جبل مون بلان مون بلان ممر برينفا

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