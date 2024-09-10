الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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حوادث

القبض على مالكي منشآت طبية شهيرة وتشميعها في الجيزة (صور)

إغلاق منشأة طبية
إغلاق منشأة طبية في الصف، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على ملاك منشآت طبية شهيرة بدوائر قسمي   شرطة الصف والوراق.

وتم إغلاقها وتشمعيها بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة بتهمة إدارة منشأة طبية بدون ترخيص إلى جانب العثور على عقاقير وأدويــة يها مــجـهولة المصدر تم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة بالتعاون مع الجهات الأمنية.

 

بعدما أفادت التحريات قيام المنشآت المشار إليها بمزاولة أنشطة طبية بالمخالفة دون الحصول على التصاريح اللازمة وضبط مخالفات جسيمة بها أسفرت عن غلق منشاة طبية بشارع ترعة السواحل بوراق الحضر بحي الوراق بالتعاون مع الجهات الأمنية بعد ضبط عدد من المخالفات بها وعدم الالتزام بشروط الترخيص. 


كما شملت الجهود غلق وتشميع منشأة طبية بشارع المركز بمدينة الصف لإدارتها بدون ترخيص إلى جانب العثور على عقاقير وأدوية يها مجهولة المصدر مع التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة بالتعاون مع الجهات الأمنية.
 

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بمديرية امن الجيزة قسم شرطة الصف منشات طبية

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