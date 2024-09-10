الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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حوادث

انتشال جثة فني ماكينات أسفل عقار الزيتون المنهار (صور)

استخراج جثة أسفل
استخراج جثة أسفل أنقاض عقار الزيتون، فيتو

عقار الزيتون، انتشلت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الجيزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، جثة فني ماكينات من تحت أنقاض  عقار الزيتون المنهار والمكون من 4 طوابق ويقع  بشارع محمود الديب بدائرة قسم الزيتون بمحافظة القاهرة. 

وتم نقل الضحايا للمستشفى العام، وجار استمرار عمليات البحث عن المفقودين، من خلال قوات الدفاع المدني التي تواصل عملها في رفع  الركام. 

وكانت قوات الحماية المدنية قامت بفصل التيار الكهربى عن المكان، وفرضت "كردون أمني" حول موقع الانهيار.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغ بسقوط عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الزيتون، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن الضحايا، وتواجد عدد من سيارات الإسعاف بمكان الواقعة.

 

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قوات الدفاع المدني عقار الزيتون بمحافظة القاهرة

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