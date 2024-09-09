تناولوا وجبة غداء من مطعم شهير، النيابة تحقق في تسمم 28 عاملا داخل مصنع حلويات بأكتوبر
تواصل قوات المباحث الجنائية التحقيق في ملابسات واقعة تسمم عمال بمصنع حلويات في المنطقة الصناعية بأكتوبر.
وبدأ فريق البحث في جمع المعلومات والتحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث الذي تسبب في إصابة ٢٨ عاملًا، والذين نقلوا إلى المستشفى بعد شعورهم بحالة إعياء إثر تناولهم وجبة غداء عبارة عن: “ربع فرخة وفاصوليا وأرز” من مطعم شهير في أكتوبر.
كان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، تلقى إخطار من مدير المباحث الجنائية اللواء هانى شعراوي، يفيد تلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بتسمم عدد من العمال داخل مصنع بعد تناولهم وجبة غذائية من مطعم شهير بمدينة 6 أكتوبر.
انتقل رئيس مباحث أكتوبر ثاني المقدم كريم سمير، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 28 عاملًا بمصنع حلويات شهير بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة غذاء.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المصنع متعاقد مع المطعم لإحضار وجبة غداء للعمال يوميًّا، إلا أنه اليوم في أثناء تناول العمال للوجبة شعروا بحالة إعياء شديدة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.
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