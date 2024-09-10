الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مرورية مكبرة بالطرق الصحراوية والرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة

حملة مرورية، فيتو
حملة مرورية، فيتو

أسفرت جهود الحملة المرورية المكبرة  التي شنها  قوات الإدارة العامة للمرور بالطرق الرئيسية والصحراوية  بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1134 مخالفة تجاوز سرعات و55 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و34 دراجة نارية مخالفة، و24 مخالفة موقف عشوائى، و95 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

شنت الإدارة العامة للمرور، عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الحملة المرورية الادارة العامة للمرور القاهرة

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