غلق وتشميع سنتر تعليمي شهير بحي الطالبية بالجيزة (صور)

تواصل شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة ضبط المخالفات من خلال حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة.

حيث أغلقت قوات الشرطة وشمعت سنترًا تعليميًّا شهيرًا المخالفة بحي الطالبية في حضور المهندس حامد سلامة رئيس الحي وذلك لإدراتها دون ترخيص، وتم رفع الكراسي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.