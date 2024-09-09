الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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حوادث

انتشال 3 جثامين و5 مصابين من أسفل أنقاض عقار الزيتون المنهار (فيديو وصور)

تفاصيل انهيار عقار
تفاصيل انهيار عقار الزيتون، فيتو

انتشلت قوات الحماية المدنية جثث 3 أشخاص و5 مصابين من أسفل أنقاض عقار الزيتون المنهار، والمكون من 4 طوابق ويقع  بشارع محمود الديب بدائرة قسم الزيتون بمحافظة القاهرة. 

وتم نقل الضحايا للمستشفى العام، وجار استمرار عمليات البحث عن المفقودين، من خلال قوات الدفاع المدني التي تواصل عملها في رفع  الركام. 

وكانت قوات الحماية المدنية قامت بفصل التيار الكهربى عن المكان، وفرضت "كردون أمني" حول موقع الانهيار.

 

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغ بسقوط عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الزيتون، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن الضحايا، وتواجدت عدد من سيارات الإسعاف بمكان الواقعة.

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قوات الحماية المدنية عقار الزيتون بشارع محمود الديب

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