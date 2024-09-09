بسبب خلافات الجيرة، إخلاء سبيل صاحبة إعلان ميلودي من قسم أكتوبر
أخلت قوات قسم ثالث أكتوبر سبيل إيمي المصري، فتاة ميلودي أفلام، بعد قرار النيابة العامة في واقعة المشاجرة بينها وبين آخرين بكمبوند شهير في الشيخ زايد.
حيث كشف التحقيقات أن سبب الخلافات هو ركن سيارة تطورت لتشابك بالأيدي، وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالتهم للنيابة التي أخلت سبيلها، وتم فعليًّا إخلاء سبيلها من قسم شرطة ثالث أكتوبر.
وكان المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا بنشوب مشاجرة داخل كمباوند بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين طرف أول الفنانة "إيمي المصري" بطلة إعلان ميلودي تتحدى الملل وآخر، واثنين من جيرانها بسبب خلافات الجيرة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وأصدرت قرارَ إخلاء سبيل أطراف المشاجرة.
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