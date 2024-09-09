فليكن فيكم غيرة ونخوة، نص وصية الشهيد الأردني ماهر الجازي للأمة العربية

نشرت وسائل إعلام أردنية، وصية الشهيد ماهر الجازي، منفذ عملية جسر اللنبى، الذي قام بإطلاق الرصاص على ثلاثة إسرائيليين عبر معبر الكرامة.

وصية الشهيد ماهر الجازي منفذ عملية معبر الكرامة

وجاءت وصية الشهيد ماهر الجازي، عبارة عن رسالة كتبها بخط يد واضح، ما ساهم فى انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعى، موجهًا رسالته لأسرته ولأبناء الأمة لنصرة غزة.

وبدأ الشهيد الأردنى ماهر الجازي منفذ عملية معبر الكرامة وصيته بقوله: "إلى أمي وأبي الأعزاء سامحوني وارضوا عني فإني شهيد بإذن الله والحمد لله"

وصية الشهيد ماهر الجازي، فيتو

وأضاف ماهر الجازي: "أريد منكم أن لا تذكروني ولكن أذكروا موقفي لعله يكون خالدا ودافعا لأبناء أمتنا العربية ولأبناء الأردن النشامى خاصة ليتخذوا موقفا تجاه المحتلين الصهاينة الذين يرتكبون أبشع المجازر بحق إخوتنا وأطفالنا ونساءنا في غزة وفلسطين"

رسالة من شهيد الأردن ماهر الجازي إلى أبناء العرب

وختم الشهيد الأردنى منفذ عملية معبر الكرامة، وصيته برسالة لأبناء الأمة العربية جاء فيها: "إخوتي أبناء العرب إن لم يكن لكم دينٌ فليكن فيكم غيرة ونخوة.. أخوكم ماهر ذياب الجازي".

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والشهيد ماهر ذياب حسين الجازي ولد في 28 أبريل 1985 بقرية أذرح في محافظة معان، وينتمي إلى عشيرة الحويطات الأردنية، والدته تدعى عائشة، وله عدد من الإخوة منهم شادي وكاسب، وهو متزوج ولديه 5 أطفال، وهو من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان.

والشهيد ماهر الجازي سائق شاحنة أردني، وصل إلى جسر اللنبي -معبر الكرامة- وأطلق النار بمسدسه تجاه ثلاثة عناصر أمنية إسرائيلية انتصارا لأبناء غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضى، بزعم الرد على عملية طوفان الأقصى التى نفذتها كتائب المقاومة الفلسطينية.