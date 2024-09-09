الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

رغم الانتقادات، بايدن يوافق على إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

بايدن
بايدن

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تسليم خمس شحنات من الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، بين يوليو 2023 وأبريل 2024، على الرغم من انتقادات الأمم المتحدة وقادة 21 دولة.

وجاء في تقرير صدر عام 2024 عن تحالف الذخائر العنقودية ومقره جنيف: "أعلن المسؤولون الأمريكيون في 7 يوليو 2023 أن الرئيس بايدن وقع على أمر تنفيذي يسمح للولايات المتحدة بنقل ذخائر عنقودية تزيد نسبة فشلها عن 1% إلى أوكرانيا".


وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة لم تكشف عن عدد الذخائر العنقودية التي تزودها بأوكرانيا أو معلومات حول أنواع وكميات محددة من ذخائرها غير المنفجرة.
وتابع: "لقد أعرب زعماء العالم من 21 دولة عن قلقهم إزاء القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، وقد حظي القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية بتغطية إعلامية واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم وانتقده مسؤولو الأمم المتحدة".

تحالف الذخائر العنقودية (CMC) هي حركة دولية مقرها في جنيف، وتقوم بحملات ضد استخدام وإنتاج ونقل الذخائر العنقودية، وهي تتحقق من الامتثال لاتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008، التي تحظر استخدام هذه الأسلحة، والتي وقعتها مائة وثمانية دول، ويضم التحالف منظمات مثل منظمة "العفو الدولية"، ومنظمة "هانديكاب إنترناشيونال"، و"هيومن رايتس ووتش".

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