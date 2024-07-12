طارق سعدة يرد على المشككين: هذه شهاداتي وخبراتي في مجال الإعلام (مستندات)

بعد أن أثارت السيرة الذاتية لـ طارق سعدة خاصة فيما يتعلق بشهادة الدكتوراه الحاصل عليها الجدل داخل الأوساط الإعلامية والصحفية، عقب تردد أنباء عن ترشحه لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، خلفًا لحسين زين الذي تولى المنصب في أبريل عام 2017 ليقضي 7 سنوات مسؤولًا عن إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.

وتواصل “سعدة” مع “فيتو” لسرد سيرته الذاتية وشهادته العلمية وخبراته في المجال الإعلامي ليقطع بذلك الشك باليقين عما أثير خلال الساعات الماضية.

بعد ترشيحه رئيسا لـ "الوطنية للإعلام".. تضارب يثير التساؤلات حول شهادة دكتوراه طارق سعدة.. ومطالبات بآليات صارمة للتحقق من الشهادات العليا ومدى الاعتراف بها

وبدأ "سعد" سيرته الذاتية بالاسم كاملًا وتاريخ الميلاد وعنوان سكنه ثم أعقبها بمؤهلاته الدراسية بدءًا من شهادة التخرج من كلية الآداب قسم لغة عربية، ثم ماجستير الإعلام بجامعة عين شمس حتى حصوله على الدكتوراه في العلوم الإدارية والاقتصادية.

وأوضح في سيرته الذاتية تدرجه الوظيفي خلال 25 عامًا عمل بالمجال الإعلامي، كما تطرق أيضًا إلى الشهادات والدورات التي حصل عليها والخبرات السابقة في المجال الإعلامي.

وسرد “سعدة” في سيرته الذاتية الجوائز وشهادات التقدير التي حصل عليها خلال مسيرته، مستعرضًا أهم البرامج التي قدمها خلال عمله الإعلامي.

واختتم “سعدة” سيرته الذاتية بعرض صور ضوئية للشهادات الحاصل عليها.

وتواترت العديد من الأنباء عن ترشيح نقيب الإعلاميين طارق سعدة لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، خلفا لحسين زين الذي تولى المنصب في أبريل عام 2017 ليقضي 7 سنوات مسؤولًا عن إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.

وأكدت مصادر عدة أن طارق سعدة هو الأقرب لتولي رئاسة الهيئة في انتظار صدور قرار جمهوري يتعلق بتعيينات جديدة في الهيئات الإعلامية المتمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، راحت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية وبخاصة تلك التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنشر السيرة الذاتية لـ "سعدة"، فيما انهالت التهاني والتبريكات عليه ولاسيما من الأعضاء والعاملين بنقابة الإعلاميين.