الأهلي يتحدى بيراميدز في صراع الزحف على قمة الدوري

ينتظر عشاق الكرة المصرية قمة الدوري بين النادي الأهلى وبيراميدز اليوم الجمعة والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من عمر المسابقة.

الاهلي يسعى لمواصلة انتصاراته للحاق بفريق بيراميدز ولعل الفوز بهذا اللقاء يعد اقتراب المارد الأحمر من صدارة الدوري.

موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز فى الدورى



ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع عشر لمسابقة الدورى المصرى.

ترتيب الأهلى وبيراميدز فى الدورى



يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 54 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.



وفاز الأهلى على الطلائع بهدفين دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى، فيما فاز بيراميدز برباعية دون رد على الاتحاد السكندرى فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري



وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

واستقر مارسيل كولر المدير بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز التي تجمع الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وتم استبعاد كل من " مصطفي مخلوف، محمود متولي، علي معلول، عمرو السولية ،بيرسي تاو، محمود كهربا، محمد الضاوي "كريستو" من قائمة النادي الأهلي

بالإضافة للثلاثي حمزة علاء وأحمد كوكا وكريم الدبيس، بسبب تواجدهم مع بعثة المنخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمود الزنفلي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - عمر كمال – رامي ربيعة.

خط الوسط: أكرم توفيق - حسين الشحات - إمام عاشور - كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر - مروان عطية- رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

الأكثر تسجيلا للأهداف وثاني أقوى خط دفاع

ويعد لاعبو النادي الأهلي الأكثر تسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي حتى الآن حيث استطاعوا تسجيل 54 هدفا.

أما على مستوى الدفاع يصنف المارد الأهلي كثاني أقوى خط دفاع في الدوري بعدما تلقت شباكه 20 هدفا.