مياه الفيوم تعقد اجتماعا لدراسة آلية تحسين الخدمة وحل أزمة ضعف الضغط

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا مع رؤساء الشبكات بجميع مراكز المحافظة لبحث آليات تحسين واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه واللواء أشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة والمهندس جمعة علي مدير عام الإنتاج والمهندس مسعد محمد مدير عام الشبكات ورؤساء ومشرفين شبكات المياه بجميع مراكز المحافظة.

توصيات الاجتماع لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين

وأوصى المجتمعون بالتعامل الفوري مع الأعطال وشكاوى المواطنين وسرعة تنفيذ ما يلزم للمناطق المتضررة من ضعف الضغوط للقضاء على المشكلة والتنسيق مع قطاع التخطيط بهدف تحديد جدوى ومردود الأعمال وعمل برنامج زمني لخطة الاحلال وتجديد الشبكات ووضع آلية للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وسرعة تنفيذ أعمال المد والتدعيم والاحلال والتجديد خاصة بالمناطق الساخنة

التنسيق والتعاون بين الشبكات المختلفة يؤدي إلي الهدف المنشود في تحسين الخدمة

كما أوصت بضرورة التنسيق والتعاون بين رؤساء الشبكات والعمل على تقليل كمية المياه المهدرة والاسراع بمشروعات روافع المياه مع التأكيد على أهمية إجراء أعمال الصيانة للروافع والعمل على تطوير الأفكار لإدارة الأزمات والمتابعة اليومية لحالة ضغوط المياه بالشبكات وتوفير جميع المهمات بكافة المراكز لتوفير الوقت في نقلها وإنجاز أعمال الإصلاح في أقل وقت ممكن

تحسين الخدمة علي رأس أولويات شركة مياه الشرب

يذكر أن الشركة تسخر جميع طاقتها وإمكاناتها البشرية والمادية من أجل تحسين وتجويد خدمات مياه الشرب وخاصة والمناطق الساخنة لضمان وصول الخدمة لكافة المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، وحتي يتم الوصول بالخدمة الي المستوي المطلوب.

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