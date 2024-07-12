الجمعة 12 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم تعقد اجتماعا لدراسة آلية تحسين الخدمة وحل أزمة ضعف الضغط

شركة الفيوم لمياه
شركة الفيوم لمياه الشرب، فيتو

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا مع  رؤساء الشبكات بجميع مراكز المحافظة لبحث آليات تحسين واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين،  بحضور المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه واللواء أشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة والمهندس جمعة علي مدير عام الإنتاج والمهندس مسعد محمد مدير عام الشبكات ورؤساء ومشرفين شبكات المياه بجميع مراكز المحافظة.

توصيات الاجتماع لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين

وأوصى المجتمعون بالتعامل  الفوري مع الأعطال وشكاوى المواطنين وسرعة تنفيذ ما يلزم للمناطق المتضررة من ضعف الضغوط للقضاء على المشكلة  والتنسيق مع قطاع التخطيط بهدف تحديد جدوى ومردود الأعمال وعمل برنامج زمني لخطة الاحلال وتجديد الشبكات ووضع آلية للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وسرعة تنفيذ أعمال المد والتدعيم والاحلال والتجديد خاصة بالمناطق  الساخنة

التنسيق والتعاون بين الشبكات المختلفة يؤدي إلي الهدف المنشود في تحسين الخدمة

كما أوصت بضرورة التنسيق والتعاون بين رؤساء الشبكات والعمل على تقليل كمية المياه المهدرة والاسراع  بمشروعات روافع المياه مع التأكيد على أهمية إجراء أعمال الصيانة للروافع والعمل على تطوير الأفكار لإدارة الأزمات والمتابعة اليومية لحالة ضغوط المياه بالشبكات وتوفير جميع المهمات بكافة المراكز لتوفير الوقت في نقلها وإنجاز أعمال الإصلاح في أقل وقت ممكن

تحسين الخدمة علي رأس أولويات شركة مياه الشرب

يذكر أن  الشركة تسخر جميع طاقتها وإمكاناتها البشرية والمادية من أجل تحسين وتجويد خدمات مياه الشرب وخاصة والمناطق الساخنة لضمان وصول الخدمة لكافة المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، وحتي يتم الوصول بالخدمة الي المستوي المطلوب.

 

محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن خطة الرصف للعام الحالي

محافظ الفيوم يبحث آلية للتغلب على ضعف ضغط مياه الشرب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم مياه الشرب والصرف الصحي مراكز المحافظة مستوى الخدمة محافظ الفيوم عمال الصيانة خدمات مياة الشرب تحسين الخدمة

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن خطة الرصف للعام الحالي

محافظ الفيوم يبحث آلية للتغلب على ضعف ضغط مياه الشرب

محافظ الفيوم: المحافظة تلقت 14100 طلب للتصالح في مخالفات البناء

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية شاملة لقرية مطول بإطسا

الأكثر قراءة

فيتو لرئيس رابطة الأندية أحمد دياب: هل أنت ممنوع من دخول إحدى دول الخليج بحكم قضائي؟ (مستندات)

نار مستعرة بمعظم المحافظات، درجات الحرارة اليوم الجمعة 12-7-2024 فى مصر

مواعيد وشروط الإعلان عن وظائف جديدة بالتربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انقلاب سيارة بأسوان إلى حالة وفاة وإصابة 9 آخرين

خبطتين في الراس خلال ساعات، هفوة ثانية لبايدن متعلقة بنائبته كامالا هاريس (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

خبير تحكيمي يتحدث عن مستوى محمد معروف بعد جدل ركلة جزاء الزمالك أمام الطلائع

رضا عبد العال: جوميز غير مقنع وعلامة استفهام حول استمرار غياب فتوح

منوعات

المزيد

لا يخلو من السخرية، تعليق لاذع من ترامب على هفوات بايدن الأخيرة

خبطتين في الراس خلال ساعات، هفوة ثانية لبايدن متعلقة بنائبته كامالا هاريس (فيديو)

مش عارف زيلينسكي من بوتين، زلة لسان جديدة لبايدن أمام الرئيس الأوكراني (فيديو)

ستينية تحتفل مع زوجها العشريني بمعرفة جنس طفلهما

المزيد

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الخميس

أسعار النحاس اليوم الخميس في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

شروط القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية