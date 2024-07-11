محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن خطة الرصف للعام الحالي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، والطرق، وممثلي الجهات ذات الصلة، الموقف التنفيذي لمشروعات خطة الرصف الاستثمارية والعاجلة للعام المالي2023/ 2024، وكذا الأعمال المتبقية من خطة عام 2022/2023، ومقترحات خطة الرصف لعام 2024/2025، بجميع مراكز وقرى المحافظة.

ووجه محافظ الفيوم، بمراجعة كافة الطرق المدرجة بخطة الرصف للتأكد من إنهاء كافة أعمال شبكات المرافق بها، وآليات تسريع العمل بالمشروعات الجارية لإنهائها في أسرع وقت ممكن، حضر اللقاء الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة.

انتهاء مشروعات الرصف في مواعيدها حسب الجدول الزمني لكل مشروع

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الحالية 2023/ 2024، خلال المواعيد المقررة، وسرعة إنهاء أعمال متأخرات خطة عام 2022/2023، فى حدود الاعتماد المخصص للمحافظة، ووفقًا للضوابط والشروط المتفق عليها، مع إعطاء أولوية لإنهاء المشروعات القائمة والتى أوشكت على الانتهاء، خاصة التى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة القصوى من كل الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة.

تسريع وتيرة العمل لإنجاز الأعمال حسب مواعيد تسليمها

ووجه المحافظ، بالتنسيق بين مسئولي مديرية الطرق بالفيوم، وفرع الهيئة العامة للطرق والكباري، من جانب، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولى الشركات القائمة بالرصف من جانب آخر، لتسريع وتيرة العمل للإنتهاء من أعمال الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية والعاجلة لعام 2023/2024، تبعًا للجداول الزمنية المقررة، فضلًا عن الانتهاء من الأعمال المتبقية من خطة عام 2022/2023، مؤكدًا على عقد اجتماع موسع الاسبوع القادم، بمشاركة تلك الجهات وممثلي شركات المرافق، لإعداد المحاضر التنسيقية اللازمة، ووضع الآليات لتنفيذ خطة الرصف تبعا لجداول زمنية محددة، طبقًا للاشتراطات الفنية والمقاييس الهندسية.

عرض الطرق الجاري العمل بها

واستعرضت رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بديوان عام محافظة الفيوم، الطرق الجاري رصفها بمختلف أنحاء المحافظة، ونسب تنفيذها، من خلال الخطة الاستثمارية والعاجلة، للعام المالي 2022/2023، وبيان أطوالها، ونسب تنفيذها، وتوقيتاتها الزمنية للانتهاء من أعمالها، إضافة لاستعراض الطرق المدرجة بخطة الرصف للعام المالي 2023/2024، بمختلف مراكز المحافظة، والتداخلات المتعلقة بها بشأن أعمال شركات المرافق، فضلًا عن الإعداد لوضع رؤية لمقترح خطة الرصف لعام 2024/ 2025.

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