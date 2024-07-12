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رياضة

لا يضيع حق وراءه مطالب، بيان ناري من نادي 6 أكتوبر بشأن واقعة لاعبته جنة عليوة مع شهد سعيد

واقعة جنة عليوة مع
واقعة جنة عليوة مع شهد سعيد،فيتو

جنة عليوة وشهد سعيد، أصدر نادي 6 أكتوبر برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحي، بيانًا بشأن واقعة لاعبة الفريق جنة عليوة مع زميلتها شهد سعيد لاعبة الدراجات التي كانت سببًا في إصابتها وغيابها عن أولمبياد باريس 2024.

وأكد نادي 6 أكتوبر، أنه لا يضيع حق وراءه مطالب تضامنه مع لاعبة الفريق جنة عليوة في الأزمة المثارة حاليًّا بشأن مشاركة شهد سعيد لاعبة الدراجات في أولمبياد باريس.

وأشار النادي في بيانه إلى أنه في هذا الصدد استقبل الدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس مجلس الإدارة لاعبة النادي جنة محمد السيد فتح الله عليوة وولية أمر اللاعبة والكابتن أحمد عادل المدير الفني للعبة الدراجات بالنادي بشأن الواقعة المؤسفة التي حدثت للاعبة في بطولة الجمهورية للدراجات بمدينة السويس، وبشأن طلب اللاعبة لمتابعة النادي للوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن.


 وأكد رئيس مجلس إدارة النادي أنه من اللحظة الأولى وهو يتابع ويتحرك للحفاظ على حــــق اللاعبــــة وكــــان على تواصـــــل بجميــــع المسؤولين وعلـــى رأسهــــم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي لم يتأخر في مساندة اللاعبة من اللحظة الأولى للواقعة كما نثمن ما جاء من مجهود الوزير حول البيان الصادر من وزارة الشباب والرياضة على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء بشأن إعادة التحقيق في الواقعة لإعطاء كل ذي حق حقه.
 

وأضاف: "كما تم التواصل أمس بين  الدكتور رئيس النادي مع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس وتم التوافق وتأكيد أن الرياضة قيم وأخلاق وسلوكيات حميدة.


وأكد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن التحقيقات التي تتخذ خلال ساعات القليلة القادمة تكون بمنتهى الشفافية وتطبيقًا لنصوص الميثاق الأولمبي الذي ينص على أن الرياضة هي القيم والأخلاق في المقام الأول والأخير.
 

وتابع: "نحن في انتظار القرار الحكيم الذي يتخذه قيادات الرياضية المصرية لإعلاء شأن القيم والأخلاق الرياضية:.
 

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جنة عليوة وشهد سعيد نادي 6 أكتوبر جنة عليوة شهد سعيد الدراجات اولمبياد باريس 2024 بطولة الجمهورية للدراجات

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